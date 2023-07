«Ho appreso con piacere e sento di ringraziare i Vescovi e sottoscrivere il documento della Consulta Regionale delle Aggregazioni Laicali che ha messo in evidenza le priorità che devono dettare anche l’agenda politica del Paese. Si tratta di un documento elaborato in sintonia con le riflessioni della Conferenza Episcopale Lucana, che offre la possibilità di lavorare insieme per una nuova era anche nella nostra Basilicata». È quanto dichiara Massimo Zullino, consigliere regionale e capogruppo di Basilicata Oltre.







«Da tempo, oramai, noi di Basilicata Oltre stiamo evidenziando l’allarme legato alla natalità e, in generale, all’emergenza demografica nel territorio da cui scaturisce soprattuto anche la questione della mancanza di servizi per la nostra comunità che comporta l’aumento della fuga di cervelli e, quindi, lo spopolamento dei nostri borghi. A nostro avviso non può esistere un vero piano che guardi al futuro senza mettere insieme le aree urbane e le aree interne, pertanto, dobbiamo lavorare per annullare le diseguaglianze sociali e investire seriamente nei giovani affinché possano decidere di crescere e formarsi nei propri territori», continua Zullino.







«In questo delicato momento per le sorti del Paese, la politica ha un ruolo molto delicato e non può permettersi assolutamente di fare scelte sbagliate: ecco perché continueremo a batterci in ogni sede per evitare che si porti avanti il ddl Calderoli sull’autonomia differenziata, la cui applicazione minaccia concretamente la capacità competitiva e lo sviluppo socio-economico equilibrato del Paese e che, come afferma anche l’Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Benevento, rischia di separare ancora di più il divario tra i territori», conclude Massimo Zullino, consigliere regionale e capogruppo di Basilicata Oltre.