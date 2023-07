Oggi sarebbe opportuno chiedere al ministro Salvini, in visita a #Maratea per la riapertura temporanea e a senso unico alternato della ss 18 nel tratto di castrocucco, quando pensano come governo di stanziare fondi ad och per il monitoraggio dei costoni rocciosi e per tutte le attività di prevenzione in merito alla tenuta del territorio.

Inoltre, viste le polemiche del tempo, sarebbe opportuno chiedergli, domanda da estendere anche a tutti i simpatizzanti leghisti, cosa ne pensa del fatto che tra gennaio e marzo del 2019 per una frana simile sulla ex SS19, in c/da piano menta Lauria(PZ), grazie all'impegno quotidiano e all'azione concertata tra comune, provincia e regione l'arteria, percorso alternativo all'autostrada A2, venne riaperta interamente dopo solo 2 mesi, non 8 e in questo stato, e senza l'ausilio del suo ministero di allora che ignorò la richiesta di calamità naturale e non riconobbe neppure un euro.

alla nostra realtà.

Il tempo è galantuomo, le situazioni che viviamo sono sempre differenti, ma oltre a ribadire che le realtà virtuose ci sono ovunque, anche al sud, cerchiamo di non dimenticare chi oggi cerca di approvare il d.lgs su #autonomiadifferenziata , volto a marginalizzare i più deboli, e per anni ci ha definito, noi del SUD, una palla al piede e un peso per la Nazione.

Avere memoria è fondamentale per una valutazione di merito necessaria per scegliere in modo consapevole .

