"Una bellissima notizia per il Sud e per tutta la Basilicata: ci sarà una ZES unica per l'intero Sud, grazie all'interlocuzione del ministro Fitto con la vicepresidente UE e commissaria per la concorrenza, Margrethe Vestager. Le precedenti zonizzazioni penalizzavano alcune aree, anche della Basilicata. Adesso tutti i territori lucani potranno attrarre più facilmente gli investimenti di imprese locali ed estere. Si tratta di un passaggio cruciale per sostenere il Mezzogiorno e rafforzare la crescita e la competitività di tutto il Sud. Complimenti al Ministro Fitto anche per l'impegno per rendere strutturale "decontribuzione Sud", una misura molto a cuore alle imprese e determinante per trattenere i giovani al sud. Il successo odierno di Fitto conferma l'attenzione del Governo Meloni verso il Sud e la Basilicata". Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.