È stata sottoscritta ieri la preintesa sul nuovo CCNL Decentrato Integrativo alla Regione Basilicata e anche l’annualità economica per l’anno 2023.

Un accordo che apre la nuova stagione contrattuale dopo la sottoscrizione del contratto del Comparto Funzioni Locali 2019/2021.

Significative le risorse per finanziare gli istituti contrattuali più importanti. Alla produttività la fetta maggiore (€ 3.277.510), seguono le specifiche responsabilità (€ 1.900.000.00) i differenziali stipendiali – ex progressioni economiche – (€ 650.000,00), rischio e disagio (€ 590.000,00) indennità di turno e reperibilità (€ 270.000,00).

Una quota è stata riservata anche al Welfare aziendale (€ 78000,00) e altri € 19.000,00 euro sono stati previsti per il Servizio di Protezione Civile. Per l’Avvocatura è stato proposta una bozza di Regolamento che sarà discussa il prossimo 24 luglio.

Un risultato che il Sindacato ha fortemente perseguito e che fa il paio con le stabilizzazioni che si sono completate (a breve prenderanno servizio anche quelli di categoria C esclusi in un primo momento pur avendo i requisiti) unitamente al passaggio entro l’anno di tutti a 36 ore.

La stagione concorsuale finalmente sta portando decine di nuove giovani professionalità all’interno dell’Amministrazione Regionale. Ancora nessuna notizia, purtroppo, del Concorso dei Dirigenti, bloccato misteriosamente.

Lo slogan NO AL PRECARIATO, SI AI CONCORSI PUBBLICI, che il Sindacato cerca con ogni mezzo di perseguire, comincia timidamente a prendere forma.

Rimangono irrisolti, però, le questioni delicate della riorganizzazione degli Uffici e dell’accentramento di funzioni gestionali e decisionali, in capo alla Presidenza, il ricorso patologico agli esterni da fuori regione, mortificando le professionalità interne, ecc;. Quella del precariato rimane una piaga che ancora sanguina all’interno delle Pubbliche Amministrazioni.

Capitoli che nei prossimi mesi intendiamo riprendere con forza.

La UIL FPL, pertanto, nel ringraziare anche il lavoro fatto dalla Delegazione di Parte Pubblica, esprime rammarico per la lentezza con cui si procede nelle altre Amministrazioni (Enti Sub Regionali, Comuni, Province), sperando che questa intesa possa dare una spinta decisiva alle altre contrattazioni integrative.

Potenza, 12/07/2023



Il Segretario Regionale UIL FPL

Antonio Guglielmi



Il Segretario Regionale Aggiunto

Giuseppe Verrastro



Il Segretario Aziendale

Rocco Giorgio