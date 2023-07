L’iniziativa pubblica sul tema “La questione sanitaria in Basilicata” svoltasi a Villa d'Agri il 30 giugno scorso ha avuto una partecipazione di cittadini e operatori del settore al di sopra di qualunque aspettativa, oltre ad una elevata qualità degli interventi tecnici che sono stati presentati.



“Affrontare i problemi del territorio, sul territorio, con gli operatori, i decisori politici e i cittadini, interessa e consente di raggiungere ottimi risultati.



Tutto questo - afferma Medinlucania in una nota - spinge la nostra associazione a continuare a organizzare approfondimenti, analisi, confronti e incontri con i cittadini, gli operatori e il mondo politico sulle tante questioni che riguardano il futuro della Basilicata: dall’agricoltura ai trasporti; dall’azienda Stellantis di Melfi alla situazione delle estrazioni petrolifere; dallo spopolamento alle emergenze sociali; dal turismo alle tematiche culturali.



Rispetto al convegno di Villa d’Agri - continua Medinlucania -, va detto che è stata solo una prima tappa sul tema della sanità e della salute, dell’organizzazione dei servizi e delle scelte politiche regionali.



Sul piano dei contenuti, emersi durante l’evento, va condivisa l’analisi fatta dai vari relatori in relazione alle risorse economiche per la sanità regionale che vengono spese male, sulla necessità urgente di nuove assunzioni di medici e infermieri, sulle sinergie tra medici di famiglia e ospedali, sulle gravi difficoltà dell’ospedale di Villa d’Agri, sulla riorganizzazione e armonizzazione del sistema e della sanità privata lucana.



Tutte tematiche - conclude l’associazione - che, così come hanno detto gli esponenti politici presenti, saranno centrali in relazione al Piano sanitario che la Regione dovrà approvare e ai programmi elettorali in vista del rinnovo del prossimo Consiglio regionale previsto nei primi mesi del 2024.



Tutti argomenti che continueranno ad alimentare l’attenzione di Medinlucania nei prossimi mesi”.