Sono stati tre giorni di immersione internazionale all'interno della storia dell'Unione Europea e nelle politiche comunitarie per la delegazione composta da oltre venti iscritti di Italia Viva Basilicata che da martedì 27 è stata ospite dell'eurodeputato di Renew Europe, Sandro Gozi a Bruxelles.



La delegazione di IV guidata dal vicepresidente del Consiglio regionale Mario Polese era composta per la più da amministratori e dirigenti della Provincia di Potenza tra cui i sindaci di Moliterno e Missanello, rispettivamente Antonio Rubino e Filippo Sinisgalli, gli assessori comunali Angela Ertico di Genzano, Francesca Suozzi di Ruvo del Monte, e consiglieri comunali e dirigenti di partito di Tolve, Sasso di Castalda, Abriola, Missanello, Atella, Rionero, Lagonegro, Pietragalla, Potenza, Corleto Perticara Castelmezzano. La delegazione ha partecipato a dei corsi di formazione politica, economica e sociale svolti da alcuni funzionari comunitari all'interno del Palazzo del Parlamento europeo nella capitale della Ue con successiva visita nell'emiciclo parlamentare e poi al Parlamentarium e cioè nel Museo della storia della Comunità europea dalle sue origini a oggi. Un corso più strettamente politico è stato svolto dall'eurodeputato Gozi che ha parlato della necessità di rafforzare il progetto politico riformista a livello nazionale sul modello di 'En Marche' "con l'unico leader europeo realmente riformista Emmanuel Macron". Successivamente la delegazione ha incontrato l'eurodeputato italiano di Italia Viva, Nicola Danti.



"Ritorniamo in Italia con la consapevolezza che c'è ancora molto da fare in Italia e nella nostra Regione per l'affermazione di una politica moderna, moderata e riformista ma anche con la certezza che siamo una grande squadra che già dalle europee di l'anno prossimo dimostrerà la sua crescita a livello continentale, italiano e ovviamente regionale", ha dichiarato a margine Mario Polese.