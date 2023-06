“Con il Bando per la Sottomisura 7.4 "Servizi essenziali per le popolazioni rurali" approvato oggi in Giunta, la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali pone un ulteriore e decisivo tassello per l'attuazione 2014-2020 della SNAI (Strategia Nazionale per le Aree Interne), in attesa che si delinei la nuova SNAI per il periodo 2021-2027. Tenendo fede a numerosi incontri di concertazione, le economie maturate a valere sulla predetta SNAI dalle due Aree Interne "Alto Bradano" (Acerenza, Banzi, Forenza, Genzano di Lucania, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, San Chirico Nuovo e Tolve, per un totale di € 644.750,00) e "Marmo Platano" (Baragiano, Balvano, Bella, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano e Ruoti, per un totale di € 706.000,00) vengono destinate a valere sulla Sottomisura 7.4 sopra citata, il cui ricco menu d'interventi (articolato in 9 punti all'art. 6 del Bando) appare atto a soddisfare le principali necessità evidenziate nelle relative Strategie d’Area. Con le predette risorse potranno essere finanziati al 100% progetti per un massimo di € 120.000,00 ciascuno, che dovranno essere completati entro 18 mesi per rispettare gli stringenti termini della Programmazione corrente. Il modello, sempre sulla base delle interlocuzioni con le rispettive Aree, sarà naturalmente riproposto per le altre due Aree Interne della Basilicata (Mercure - Alto Sinni - Valsarmento e Montagna Materana). Al netto di due misure per la partnership privata, la parte della SNAI 2014-2020 affidata alle cure della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali è ormai chiusa, con una percentuale di impegni che a fine maggio 2023 ha superato l'83% ed un rapporto fra pagato ed impegnato vicino al 44%”.







Così in una nota l’assessore regionale alle politiche agricole alimentari e forestali Alessandro Galella