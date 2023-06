I saldi estivi per il 2023, in Basilicata, si svolgeranno dal 6 luglio al 6 settembre. Lo stabilisce la delibera di Giunta regionale approvata nel corso dell’ultima seduta, su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro, Michele Casino.

Il provvedimento, per l’anno 2023, modifica la data di inizio e quella di chiusura dei saldi estivi, rispetto a quanto stabiliva la Dgr n. 527 del 28 giugno 2021, postecipandole di quattro giorni.







“Dopo il lunghissimo periodo di crisi per il settore commerciale dovuto prima alla pandemia e, dallo scorso anno, alle conseguenze del caro energia sull’aumento dei costi delle materie prime, di produzione e vendita, in seguito alla guerra in Ucraina, l’obiettivo – sottolinea l’assessore Michele Casino - è di tornare alla normalità e consentire il rilancio delle imprese e l’aumento degli acquisti, a prezzi vantaggiosi, per i cittadini”.