25/06/2023 - Fanelli su sanità privata: 'al via determinazioni economie anno 2022'

Attraverso una Determinazione dirigenziale, sono state ripartite le economie per la remunerazione delle prestazioni ex art.26 legge n. 833/1978 erogate ai cittadini residenti in regione Basilicata per l’anno 2022, per tutte le strutture private contrattualizzate con il Servi...-->continua