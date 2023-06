«Cominciano ad arrivare le prime soprese con i dettagli che si apprendono dal bilancio regionale, recentemente approvato dalla coalizione guidata da Bardi. In queste ore abbiamo assistito a parole di conforto e sostegno nei riguardi di tutti gli studenti lucani, ma nello stesso momento si procedeva ad eliminare delle risorse in loro favore. Sono stati infatti azzerati i fondi per gli “interventi e manifestazioni di particolare interesse degli istituti scolastici con specifica rilevanza nazionale”. Una “bella” notizia da parte della squadra di governo che penalizza concretamente i giovani lucani». È quanto dichiara il consigliere regionale e capogruppo di “Basilicata Oltre”, Massimo Zullino.

«Si tratta dell’ennesima presa in giro da parte di Bardi, il quale ha volontariamente deciso di non aiutare gli studenti dell’istituto alberghiero, che oggi apprendono come il presidente Bardi non sia interessato alla loro definitiva crescita e maturazione. Un gesto grave, dunque, che mostra il disinteresse verso il territorio lucano e la solita propaganda che cerca di nascondere i significativi problemi che questo governo regionale sta procurando ai lucani. Il falso e bugiardo Bardi si faccia da parte, non può scherzare sulla pelle dei giovani di Basilicata», conclude Zullino.