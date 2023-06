A seguito della nostra ultima denuncia circa “l’allagamento” di una consistente parte dell’area industriale di San Nicola di Melfi e tenuto conto del successivo sopralluogo da parte dell’assessore regionale Michele Casino e dell’amministratore unico dell’Apibas Luigi Vergari, lo stesso Assessore ha preso atto della necessità di ripristinare la sicurezza e l’operatività dell’area industriale trascurata da tempo.

Il prendere atto della situazione ha significato da parte della Regione Basilicata impegnarsi ad un finanziamento di 1 milione e mezzo di euro, i cui lavori dovranno iniziare immaginiamo nel corso della chiusura estiva di Stellantis, al termine ovviamente delle procedure di evidenza pubblica.

Contestualmente, però, così come da foto allegate, chiediamo il minimo e celere ripristino della rete stradale, in quanto ieri mattina, si è rischiato un ulteriore incidente stradale che ha coinvolto un motociclista.

Buche o meglio crateri che non solo non vengono bitumati ma non vengono nemmeno segnalati, e pertanto chiediamo, ringraziando contestualmente del celere sopralluogo, all’Assessore Casino di intervenire per consentire il ripristino delle minime condizioni del tratto stradale.





UILM BASILICATA