“Le emittenti locali, importantissimi veicoli dell’informazione in ambito locale, potrebbero essere degli utili interlocutori per valutare la possibile realizzazione di iniziative con i Co.Re.Com volte a favorire un’informazione completa, veritiera e responsabile, ivi incluse quelle di alfabetizzazione mediatica e digitale”. Lo ha affermato il presidente del Co.Re.Com Basilicata e del Coordinamento nazionale dei Comitati per le Comunicazioni delle Regioni e delle Province Autonome, Antonio Donato Marra, intervenendo all'incontro "Radio TV Forum di Aeranti Corallo", tenutosi questa mattina a Roma, alla presenza del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso.



“E’ solo di qualche giorno fa - ha ricordato Marra - il Protocollo d’intesa tra Co.Re.Com Lombardia e il Garante della privacy, che ha lo scopo di favorire la sicurezza dei minori, la tutela dei loro dati, il contrasto al cyber bullismo e ad altri fenomeni rischiosi della rete mediante attività di informazione dei giovani, ma anche degli educatori e delle stesse famiglie, nell’uso consapevole e responsabile delle tecnologie. Non si tratta di un caso isolato e ricordo a questo riguardo altre iniziative di media-education che vedono la partecipazione dei Co.Re.Com”.



“La media-education e l’alfabetizzazione digitale - ha precisato il il presidente del Co.Re.Com Basilicata e Coordinatore Nazionale dei Comitati per le Comunicazioni delle Regioni e delle Province Autonome - sono processi educativi che mirano a sviluppare le competenze necessarie per usare in modo critico, creativo ed etico i media e le tecnologie digitali, sia come fruitori sia come produttori di contenuti. L’educazione ai media è un tema molto importante e attuale. In Italia l’emittenza locale è stata una delle prime a sperimentare l’uso dei media per la diffusione di informazioni e contenuti educativi”.



“L’emittenza locale - ha continuato Marra - è un tipo di emittenza televisiva o radiofonica che si rivolge ad un pubblico limitato ad una determinata aerea geografica, ed è per questo che va sostenuta ed incentivata”. “Il Coordinamento nazionale dei Co.Re.Com che rappresento - ha concluso - riconosce il valore delle radio tv locali come espressione della democrazia e della cittadinanza attiva. Per questo vogliamo essere al loro fianco, ascoltare le loro proposte e le loro difficoltà, offrire loro sostegno e consulenza. Le radio e le tv locali sono una risorsa per il nostro territorio e per il nostro Paese. Sono un patrimonio da preservare, valorizzare e difendere, per il bene della nostra informazione e della nostra convivenza civile”.