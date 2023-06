Il primo ottobre 2023 partirà una fase di sperimentazione a mercato dei servizi Frecciarossa sulla tratta Roma-Potenza-Ferrandina-Metaponto che vedrà il suo epilogo conclusivo il 31 di marzo del 2024. La prosecuzione fino al 31 dicembre 2024 non è esclusa. È in corso una nuova stima per valutare il da farsi: la Basilicata non può permettersi di perdere l’alta velocità ferroviaria. Apre però a una rimodulazione del servizio. Anche senza un treno “a mercato” se ci fosse una compensazione vantaggiosa con le linee alternative. Intanto però le elezioni regionali del 2024 si avvicinano; anzi, sono ormai proprio dietro l’angolo e il rinnovo del servizio Frecciarossa Metaponto-Potenza-Milano non è stato ancora firmato. Ad oggi siamo in una situazione obiettivamente ambigua, nella quale l'unica che può dirsi certa di governare sovrana è l'incertezza. Ai lucani non serve l’ennesimo cartello elettorale messo in piedi alla bell’e meglio e che si scioglie dopo l’ennesima batosta, ma un contratto solido e a lungo termine, capace di darci una prospettiva ampia. Ora devono parlare i fatti, perché le chiacchiere se le porta via il vento, così come le false promesse e la propaganda.



Ciufer Basilicata