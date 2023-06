Data “l’indisponibilità di 2 candidati idonei, nell’ambito di una rosa alquanto ristretta, che non consentirebbe di effettuare una scelta sufficientemente ponderata per il conferimento dell’incarico” di Direttore generale del CROB, “in ossequio al principio del favor partecipationis”, con la DGR approvata nell’ultima seduta di Giunta regionale si è “ritenuto di dover indire un nuovo avviso pubblico di selezione al fine di provvedere alla nomina del direttore generale dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture”.



“Con il piano di rilancio del CROB, si apre una nuova era per la struttura di Rionero in Vulture. Spero in un dibattito alto e aperto sul tema, nella società e in Consiglio regionale”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che aggiunge: “Sempre la prossima settimana provvederò alla nomina del DG dell’ASP”.