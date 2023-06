Cari lucani,

desidero informarvi sull段mpegno mio personale e di questa giunta regionale per migliorare la sanit lucana.

La cura delle persone, la salute dei lucani non pu che essere al centro dell誕ttenzione politica. ネ un impegno che accanto all誕ssessorato competente mi vede in prima linea, consapevole che accanto alle luci che pure ci sono nella sanit lucana e che raramente vengono portate all誕ttenzione dell弛pinione pubblica, ci sono anche le ombre, le cose che non vanno, le questioni specifiche che vanno affrontate e risolte.



Questioni in verit non nate oggi, e i miei predecessori dovrebbero ricordarselo, aggravatesi con la pandemia che, ancor oggi, fa sentire i suoi effetti portando con s una domanda crescente di servizi sanitari.



Come tanti sanno non mancano le eccellenze, medici competenti, strutture che funzionano cos come ci sono indubbiamente questioni aperte, alcune di non semplice soluzione data la carenza di medici e di personale infermieristico.



Quello della sanit un terreno su cui in corso una poderosa speculazione politica. Eppure, basta aprire i giornali nazionali o seguire qualche servizio televisivo o informarsi sui socialnetwork per constatare come in tutte le regioni italiane ci siano rilevanti criticit sia per garantire soddisfacenti livelli di assistenza sia per far quadrare i conti.



Se fosse un compito facile non sarebbe una questione nazionale. ネ una sfida difficile e che come tale va affrontata con riferimento a molteplici aspetti.



Intanto, siamo intervenuti sul tema delicatissimo delle liste di attesa con provvedimenti che, sono fiducioso, nel giro di qualche mese, daranno una risposta positiva ad una delle principali doglianze assicurando tempi coerenti con le esigenze di cura.



Oggi, in giunta regionale abbiamo approvato una delibera di riorganizzazione del CROB di Rionero in Vulture, l棚stituto di ricovero e cura per patologie oncologiche.



Si tratta di un tema di assoluta importanza sia perch riguarda una patologia, i tumori, purtroppo in aumento, che genera particolare apprensione nei pazienti e nelle loro famiglie, nonostante i rilevanti progressi nel trattamento e nella cura degli stessi; sia perch intende valorizzare e rilanciare il ruolo del Crob, quale centro di riferimento clinico-assistenziale a livello regionale, fondamentale all段nterno della rete oncologica regionale.



Il CROB infatti esercita, e con questo provvedimento ancor di pi eserciter, un誕zione di qualificata assistenza clinica, ricerca scientifica e di coordinamento organizzativo.



Il Piano di potenziamento che abbiamo approvato in giunta e che ora passa al consiglio regionale - intende porre le basi per un rilancio dell誕ttivit clinica e di ricerca dell棚stituto. Lo avevamo annunciato in diversi incontri pubblici e lo abbiamo fatto, consapevoli di operare una scelta e avendo cura di tutta la rete oncologica regionale che pure ha a suo interno diverse eccellenze.







I nostri obiettivi sono:





1. Implementare le dotazioni e raggiungere volumi ed esiti qualificanti

2. Rafforzare le strutture operative

3. Potenziare la produzione scientifica e ottemperare ai requisiti degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) quale il Crob

4. Coordinare la rete oncologica regionale

5. Partecipare a reti oncologiche nazionali e internazionali



In concreto questa decisione comporta il perseguimento di un altro obiettivo: passare dagli attuali 80 posti letto a 124 posti letto.



Il risultato atteso il raddoppio del numero di interventi di chirurgia oncologica e una riduzione consistente della domanda di assistenza presso strutture sanitarie fuori regione (con relativi benefici, risparmi anche sulla spesa sanitaria.



Per raggiungere questo risultato ci si attende, a regime, di raggiungere per i reparti chirurgici - almeno 1.400 interventi chirurgici/annui.



L弛rganizzazione della rete regionale prevede lo svolgimento al CROB, in via esclusiva, delle seguenti attivit:



- Chirurgia della mammella (breast unit)



- Chirurgia addominale oncologica (escluso fegato e pancreas)



- Chirurgia toracica oncologica



- Riabilitazione oncologica



- Tumori rari



- Centro melanomi e tumori cutanei







Saranno presenti in altri nodi della rete altre attivit, quali:



- Terapia del dolore hub



- Oncologia



- Oncoematologia







Questa strategia comporta altres rilevanti investimenti nelle nuove tecnologie digitali. Il piano prevede



L段nformatizzazione della cartella clinica unica

Il collegamento alle centrali operative territoriali, come previsto dal PNRR

Il centro regionale di Telemedicina per oncologia

Il programma di Teleconsulto per la rete dei tumori rari e di Telepatologia

L addestramento e simulazione clinica

L alimentazione del fascicolo sanitario elettronico.

Infine, porteremo a termine il progetto di completamento del primo piano del Day Center, che render disponibili ulteriori 1.100 metri quadri da destinare all誕ssistenza. In tal modo, aumenteremo i posti letto di Oncologia e Onco-ematologia.



Per fare tutto questo sono previste oltre 100 assunzioni di professionisti:



necessario, infatti, un adeguamento del personale in servizio; si passer cos dalle attuali 467 persone a 562, a tempo pieno, comprensivi dei ricercatori a tempo indeterminato. A ci si aggiungono 30 ricercatori.



Lo stanziamento previsto per sostenere i costi degli investimenti di 7,2 milioni di euro.



Con questa iniziativa, con queste decisioni, pensiamo di aver affrontato in modo organico il rilancio del Crob e della rete oncologica. cos da rendere nuovi servizi ai pazienti oncologici lucani, esaltando il ruolo del nostro Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di Rionero, ponendo le basi affinch il Crob sia ancor pi attrattivo anche per i pazienti di altre regioni.



E questo un esempio concreto di come intendiamo dare risposte alla domanda di cura e di salute, senza alzare polveroni, ma affrontando le questioni una per una, con umilt, seriet, determinazione.



La stessa attenzione porteremo anche agli altri centri di cura in altre aree del territorio, valorizzandone vocazioni e funzioni, ve lo assicuro.



Il Covid ha rallentato il nostro progetto di cambiamento, le innovazioni introdotte dal PNRR anche in ambito sanitario, poco pi di un anno fa, hanno comportato un adeguamento e una revisione del disegno di rilancio, ma la rotta ormai chiara, la strada tracciata, e sulla sanit passo dopo passo porteremo avanti il nostro programma per migliorare e dare ai lucani una sanit all誕ltezza dei tempi e delle nuove esigenze.



Credo di aver dimostrato che le cose che dico hanno sempre un seguito, un riscontro. Continuer a spendermi nel solo interesse dei lucani.











Vito Bardi



Presidente Giunta regionale della Basilicata