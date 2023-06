“L’arrivo del FrecciaRossa in Basilicata, con il mio governo regionale, è stato un piccolo grande passo per accorciare le distanze con i centri nevralgici del Paese, provando ad aprire una linea di interlocuzione col Governo affinché desse spazio, al di là delle valutazioni economiche e di mercato, alla nostra Basilicata. Ora, mi preoccupa la modifica delle tratte disposta nelle ultime ore, proprio perché in contraddizione con lo spirito “istitutivo” del FrecciaRossa. Chiedo pertanto all’assessore Merra - con la quale ho già interloquito - rassicurazioni in tal senso, illustrando il piano dei lavori concordato e le intese intercorse perché si ripristini il FrecciaRossa così com’è. Bene l’auspicato ammodernamento, ma in tempi celeri ed a garanzie acquisite.” Lo dichiara il consigliere regionale di Azione, Marcello Pittella.