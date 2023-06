La Voce della Politica

15/06/2023 - Peste suina: coldiretti Basilicata, ‘’salvare’’ comparto zootecnico e turistico

“Auspichiamo che le istituzioni regionali mettano in campo tutte le misure per "salvare" non solo il comparto zootecnico, direttamente minacciato dalla peste suina, ma anche quello turistico, senza tralasciare la salvaguardia di tutti gli ambiti sociali, sconvolti dall'invas...-->continua

14/06/2023 - Costanzo e Lavalle (Fials): emergenza personale in Malattie Infettive

Nel reparto di Malattie infettive dell'Ospedale San Carlo di Potenza le condizioni lavorative vanno ben oltre il limite della sostenibilità. A rilanciare l'allarme sono il segretario provinciale della Fials Giuseppe Costanzo e la responsabile aziendale Angela...-->continua

14/06/2023 - Cupparo: Forza Italia Basilicata, consapevole della pesante eredità politica

L’ampia partecipazione di dirigenti, amministratori locali di Forza Italia e soprattutto di cittadini, il “popolo di Berlusconi”, al Grande Albergo di Potenza per assistere, insieme, alla trasmissione televisiva dei funerali del Presidente, è la più bella test...-->continua

14/06/2023 - Funerali di Berlusconi, Bardi: un giorno importante di unità

“Oggi è stata una grande emozione partecipare ai funerali di un uomo di Stato come Silvio Berlusconi. Mi ha colpito la grande partecipazione popolare, la commozione di tutti coloro che erano all'interno del Duomo e in piazza e la presenza di esponenti dell'opp...-->continua

14/06/2023 - Latronico: 'prosegue trend positivo su sistemi di accumulo'

“Continua il trend positivo per i sistemi di accumulo in particolare in Basilicata e nelle regioni del Sud nel primo trimestre 2023. Il settore non solo è cresciuto ma ha stabilito nuovi record rispetto al passato”. E' quanto fa sapere l'assessore regionale al...-->continua

14/06/2023 - M5S Basilicata. Richiesta la relazione sul declassamento del ‘malato’ Pertusillo

La conferenza stampa dello scorso 12 giugno per fare il punto sulla situazione del lago del Pertusillo doveva essere un’occasione per togliere alcuni legittimi dubbi ai cittadini e agli amministratori locali sulla qualità delle acque, ma purtroppo non è stato ...-->continua