“Il prefabbricato fatiscente ubicato sul lungomare di Policoro non è di proprietà della Provincia di Matera, ente che non ha neanche obblighi di manutenzione sul predetto immobile non essendo lo stesso nella sua gestione”. Queste le parole che il consigliere provinciale Gianluca Modarelli mi aveva rivolto a mezzo stampa circa un mese fa, in risposta ad una mia richiesta di ripristino delle casette al mare di Policoro, che io sapevo essere di proprietà della Provincia, completamente abbandonate e indecorose per il nostro lungomare. Oltretutto, fidandosi del “lavoro di ricerca” svolto dal bravo consigliere Modarelli, anche il Presidente Piero Marrese era stato tratto in inganno, visto che il comunicato era a firma di entrambi. Secondo loro, nel riordino delle funzioni delle Province, passate alle Regioni, le casette erano passate alla gestione regionale, che ha la delega alla forestazione. Gli stessi, comunque, nel ringraziarmi per aver svolto il mio ruolo di consigliere comunale, mi invitavano a “meglio informarmi per il futuro”.



Io ho seguito il loro consiglio: mi sono informato meglio sul caso. Ho studiato, ed ho chiesto informazioni al Consorzio di Bonifica della Basilicata, ente delegato dalla Regione anche per la forestazione. La risposta è arrivata oggi: “…tra la documentazione trasferitaci dalla Regione Basilicata riguardante la gestione del progetto di Forestazione non risultano documenti relativi alla proprietà delle suddette costruzioni è tantomeno documenti che ne trasferiscano la proprietà in capo al Consorzio di Bonifica della Basilicata. (…) le costruzioni sono state costruite a cavallo tra gli anni 90 e gli anni 2000 dalla PROVINCIA DI MATERA, con l‘impiego dei propri operai forestali, quindi, ai fini dell’0individuazione del soggetto proprietario, deve farsi riferimento agli articoli n.934 e n.936 c.c.”.



Oggi, sono io a ringraziare loro per avermi fatto studiare. E li invito a predisporre con urgenza i lavori di pulizia e riordino dell’area fatiscente, anche in vista dell’importante manifestazione delle Frecce Tricolore del prossimo 25 giugno sul Lungomare di Policoro. Il Consigliere Modarelli, che tanto tiene alla città, mica vorrà lasciare il lungomare in questo stato?”



Il Consigliere comunale



Capogruppo Impegno Comune



Giuseppe Ferrara