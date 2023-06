La Voce della Politica

12/06/2023 - Scuola: Uil, anzianità pre ruolo ridotta, danno inaccettabile

Per i docenti neo assunti l'anno scolastico non poteva finire nel modo peggiore: avranno una retribuzione ridotta per effetto del cosiddetto decreto Salva infrazioni. Lo segnala una nota Uil Scuola. Il segretario regionale Uil Scuola Luigi Veltri spiega: Prendiamo ad esempio

12/06/2023 - Cifarelli PD: l’ALSIA abbandonata a se stessa

Se non interverranno fatti nuovi ed un vero impegno da parte della Giunta regionale, diventerà ineluttabile il declino ad oggi inarrestabile dell’Alsia, l’Agenzia Lucana per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura.

Eravamo stati facili profeti, insieme

12/06/2023 - Il cordoglio di Trerotola per la scomparsa di Berlusconi

La scomparsa di Silvio Berlusconi rappresenta una grave perdita per la politica, l’economia, la comunicazione e, persino, per lo sport, settori nei quali è stato assoluto protagonista, non solo in Italia ma nel mondo intero.

E' stato sicuramente un persona

12/06/2023 - Berlusconi: il ricordo di Francesco Cupparo, già assessore regionale

"Fin dai primi incontri a metà degli anni novanta, passando dalla sua visita a Potenza nel marzo 2019, quando venne a presentare la lista di Forza Italia per le regionali, sino all'ultimo messaggio durante la Convention di Forza Italia di Milano di maggio scor

11/06/2023 - Basilicata. Galella su progetto ''stato di popolamento ittico lucano''

“Di ieri la delibera con la quale si è inteso approvare il progetto “Stato di qualità del popolamento ittico lucano” che prevede la spesa totale di 78.062,50 euro, nell’ambito della sottoscrizione di una convenzione con Arpab e Alsia.



Alla luce delle...-->continua