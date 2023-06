“Come è ormai noto il TAR Lazio Sezione Seconda Ter nella seduta del 23 maggio ha respinto il ricorso da me presentato, contro il provvedimento di decadenza da Presidente del Parco Nazionale del Pollino. Da uomo delle istituzioni che per diversi anni ha ricoperto ruoli s... -->continua

La chiusura delle filiali di banche in Basilicata, specie nei piccoli comuni, non può passare per “inevitabili scelte aziendali” con la complicità di istituzioni e della politica, privando i cittadini di un servizio fondamentale che impatta sul diffuso fenomen... -->continua

La terza commissione (Affari istituzionali) del Consiglio regionale della Basilicata, presieduta da Piergiorgio Quarto (FdI), ha audito i rappresentanti sindacali in merito alla problematica del servizio di trasporto dei lavoratori per lo stabilimento Ferrero ... -->continua

“Il lavoro rimane l’unico vero principio di dignità, uguaglianza e libertà di ciascun individuo. Le due iniziative che stamattina hanno animato via Verrastro a Potenza epiazza del Popolo a Miglionico, in cui si rivendicano i diritti alla stabilità per i precar... -->continua

Firmata oggi a Palazzo di Città a Potenza la Convenzione per gli alloggi di Bucaletto. “Il quartiere di Bucaletto avrà finalmente i suoi nuovi alloggi, dopo anni di impasse abbiamo sbloccato la situazione per dare immediata soluzione alle esigenze delle famigl... -->continua

Ancora una prova eccellente per i ragazzi della Fitness One di Senise nel torneo di Venosa. Due podi importanti sono arrivati nel primo “Trofeo città di Venosa” organizzato dal comitato Regionale FIPE Basilicata nella Persona del Delegato Regionale Antonio Br... -->continua