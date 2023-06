7/06/2023 - Gemma: Giovani lucani che non lavorano e non studiano sono il 20,6%

Uno dei tanti problemi che affliggono la Basilicata riguarda i giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano, non studiano e non sono neanche impegnati in uno stage o in un tirocinio (Neet).



Nel 2022 era in questa situazione il 20,6% dei giovani lucani e, pur se ris...-->continua