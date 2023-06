Suscita scalpore che l’amministrazione comunale direzione Castronuovo, composta nella sua giunta da due ingegneri e ben quattro aiutanti Rup e da un architetto dirigente dell’ufficio tecnico purtroppo non presente costantemente per problemi personali, non sia stata in grado di presentare anche una sola scheda inerente il rischio di dissesto idrogeologico nella voce destinata dai fondi del Pnrr. Progettualita’ mai come in questo momento storico di vitale importanza non solo come prospettiva di prevenzione di rischi futuri, vista la ridondante fragilita’ del territorio sempre evidenziata dal sindaco castronuovo nel corso delle sue amministrazioni, ma anche dell’attuale situazione emergenziale del viadotto fortunato (sinnica). Non si comprende quale sia stata la motivazione politica della giunta Castronuovo in ordine alla mancata presentazione di schede tecniche valutative per la soluzione definitiva ad una serie di interventi tampone effettuati nel corso di questi ultimi anni. Senise che viene tenuto fuori dall’elenco dei comuni interessati da dissesti idrogeologici della regione Basilicata ”fa notizia”. Ricordiamoci che Senise ed il suo territorio e’ di fatto inserito nel piano pai “rischio frana”. Oppure vogliamo dimenticarci che alcune zone dell’abitato di senise ricadono in “r3” Rischio alto e con rilascio di concessioni edilizie da anni bloccate. La stessa zona cimiteriale “vecchio cimitero” risulta inserita nelle zone ricomprese “R3” alto rischio idrogeologico. senza dilungarci ultreriormente “ultimo riferimento” sul centro storico di senise dove basta una breve pioggia per causare situazioni di allagamenti con fiumi di acqua che si riversano lungo i vicoli completamente impraticabili. Si preannuncia quindi interrogazione scritta nell’ auspicio che al prossimo consiglio Comunale il sindaco fornisca chiarimenti a riguardo. Certo e’ che ancora una volta L’inoperativita’ di questa amministrazione determinera’ un serio ed irreparabile danno alla nostra comunita’.





Consigliere di opposizione dr. Nicola Petruccelli e sezione Fdi Senise