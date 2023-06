Convocato per il 15 giugno il terzo tavolo per la sicurezza del porto di Maratea, invitati dal Prefetto Campanaro: il Comune di Maratea, la Regione Basilicata, la Capitaneria di porto e le Imprese di pesca.

“Accogliamo con fiducia la veloce risposta della Prefettura i Potenza e auspichiamo che a distanza di quasi cinque mesi dalla mareggiata questo sia l’ultimo tavolo per la risoluzione della problematica”.



Il periodo più importante dell’anno per Maratea, per l’economia turistica, nautica e peschereccia di tutta l’area, è ormai iniziata, il Molo Nord non può rimanere ancora chiuso.



Non possiamo più aspettare, l’unico Porto Statale di Basilicata non può essere abbandonato.



Chiediamo una data certa e non promesse aleatorie, le istituzioni si dimostrino attente e degne rappresentanti delle Comunità.



Il Portavoce dell'Associazione di coordinamento delle imprese di pesca del litorale Tirrenico lucano Maratea, Chiappetta Manuel