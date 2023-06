Si è tenuto questo pomeriggio, presso l’Assessorato alle Infrastrutture e mobilità, l’incontro emergenziale sulla viabilità a seguito degli eccezionali eventi atmosferici dello scorso fine settimana che hanno provocato disagi alla circolazione sia stradale che ferroviaria.



“Sulla Basentana la situazione è pienamente sotto controllo e le immediate criticità sono rientrate, benché le previsioni meteo siano ancora sfavorevoli e inducono a non abbassare la guardia”, ha dichiarato l’Assessore Merra.



“Contrariamente a quanto era stato riportato dagli organi di stampa – ha sottolineato - l’allagamento della carreggiata non è avvenuto in conseguenza dello straripamento del fiume Basento ma a causa dell’intensità dei fenomeni piovosi concentrati in un breve lasso di tempo, nella sera del 2 giugno. In poche ore le intense precipitazioni hanno causato una importante colata detritica dal versante in destra del Basento.



I tratti maggiormente interessati dai disagi sono stati quelli ricadenti in territorio di Calciano, Salandra e Ferrandina dove insistono attualmente i cantieri per la posa dello spartitraffico. L’Anas ha effettuato i pronti interventi necessari a liberare il percorso dal fango e dai detriti trascinati dalla forza dell’acqua da monte, ovvero dai terreni esterni alla SS407. Tuttavia, già a partire dalla mattina del 3 giugno l’arteria è stata resa percorribile. Resta attivo il monitoraggio della situazione da parte della Regione e di Anas anche in considerazione di nuove perturbazioni annunciate per tutta la settimana.



Si segnalano inoltre gli interventi sulla 401 Dir in territorio di Melfi e sulla SS 92 nei territori di Armento e anzi; in ciascuno dei tratti indicati è stato necessario intervenire con interdizione parziale della carreggiata e l’attivazione della circolazione a senso unico alternato; si sta procedendo celermente alla progettazione degli interventi propedeutici al ripristino delle normali condizioni di traffico”.