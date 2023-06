"E' trascorso circa un anno e sembra che la questione sia passata nel dimenticatoio: stiamo parlando del raddoppio della Strada Statale 7 Matera- Ferrandina. Dopo manifestazioni pubbliche organizzate dai sindacati, insieme a forze politiche, associazioni e sostenute da molte amministrazioni comunali nulla sembra si sia mosso. Eppure il collegamento chiamato Murgia-Pollino, di cui il tratto Matera Ferrandina rappresenta la parte più trafficata e dunque a più alto rischio, insieme al collegamento Ferrandina-Matera-Gioia del Colle è strategico per la Basilicata tutta". Lo rileva il capogruppo del Pd, Roberto Cifarelli.



"Non sono state mai chiarite le questioni poste da una mia interrogazione consigliare con la quale chiedevo dove e come fossero state spostate le risorse inizialmente previste per il raddoppio della Statale 7 (by pass di Matera). Non ci accontentiamo della messa in sicurezza del solo tratto di Miglionico, tra l'altro in forte ritardo - conclude Cifarelli -. È importante che la Regione si faccia realmente carico delle esigenze infrastrutturali poste dal territorio evitando dichiarazioni sterili perché è finito il tempo di ingannare i cittadini.