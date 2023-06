Pasquale Cariello ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere regionale per assumere quella di Sindaco di Scanzano Jonico. La decisione, formalizzata in data 1 giugno, giunge alla vigilia del Consiglio comunale di insediamento che si terrà nella giornata odierna.... -->continua

5/06/2023 - Giuliano: ''Contrastare lo spopolamento ripartendo dai minori''

“In qualità di Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza avverto come ineludibile il dovere di adempiere, in un momento particolarmente eccezionale come il momento presente, al compito essenziale di Istituto, quello di fornire leale e corretta collabo...-->continua