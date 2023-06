In merito al bando Misura 8.5 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali – Annualità 2023 si è inteso prorogare i termini di scadenza per le istanze al 16 Giugno 2023.



Il bando, nell’ambito delle misure del PSR Basilicata 2014 2020, ha il fine di perseguire impegni di tipo ambientale, offrire servizi ecosistemici e/o valorizzare le aree silvo-pastorali per rafforzarne le capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, incrementando le capacità di resilienza e favorendo la qualità della vita e i livelli di occupazione nelle aree marginali.



Gli investimenti mirano all’adempimento di impegni a scopi ambientali con interventi di: taglio ed esbosco di piante morte, deperienti o danneggiate da avversità biotiche e/o abiotiche che possono rappresentare un rischio all’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali; eliminazione di specie alloctone e invasive;conversione di boschi cedui invecchiati in cedui composti o formazioni naturaliformi miste aperte, anche ad alto fusto, laddove le condizioni pedoclimatiche e idrogeologiche lo consentono;realizzazione e/o ripristino della rete di accesso al bosco per il pubblico, ed in particolare sentieristica e viabilità minore; installazione di cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative, rifugi e punti ristoro attrezzati, punti informazione, punti di osservazione.



I beneficiari sono: persone fisiche, silvicoltori pubblici e privati o loro consorzi, altri enti pubblici e privati o loro consorzi che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, risultino proprietari e/o gestori/conduttori delle superfici forestali.



Ai fini dell’ammissibilità delle domande di aiuto, la spesa ammissibile deve essere pari o superiore ad € 25.000,00, fino ad un importo massimo di €250.000,00 per i privati ed €500.000,00 per gli Enti Pubblici.



La presentazione delle domande di partecipazione avviene attraverso la piattaforma informatica “SIA‐RB” - Regione Basilicata. “



Così in una nota l’assessore alle politiche agricole,alimentari e forestali della Regione Basilicata, Alessandro Galella.