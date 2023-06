“Una festa che ci richiama la necessità di insistere come richiama il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul cammino della coesione, per sconfiggere le disuguaglianze che ancora segnano la vita di tanti territori e comunità”. Lo ha detto l'assessore all'Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, a Matera a margine delle celebrazioni per la Festa del 2 Giugno. “Un sogno che deve provare a tenere insieme le differenze perché siano accenti per un coro comune, consapevoli delle responsabilità pubbliche e sociali. Gli italiani come suggerisce il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, hanno un compito grande per recuperare la vocazione del nostro Paese, cuore del Mediterraneo e dell’Europa”.