Mercoledì 31 maggio alla Camera dei Deputati si è riunito il coordinamento nazionale di Forza Italia Giovani per fare un'analisi dei risultati delle elezioni amministrative e programmare le iniziative dei prossimi mesi in vista delle elezioni europee. La riunione si è aperta con un lungo e caloroso applauso per il Presidente Berlusconi. Il coordinamento è stata l'occasione per programmare diverse iniziative utili a consolidare l'azione del partito e del movimento giovanile sui territori, nella direzione indicata dal presidente Berlusconi.



Il 24 e 25 giugno ci sarà la Giornata nazionale del tesseramento nelle principali città italiane, annunciata nei giorni scorsi dal coordinatore nazionale Antonio Tajani. Il movimento giovanile sarà presente al fianco del partito sia Potenza che a Matera con l’obiettivo di incontrare e ascoltare gli elettori più giovani e rafforzare così il radicamento territoriale.



A settembre è in programma la prima festa nazionale del movimento giovanile alla quale prenderanno parte numerosi giovani lucani azzurri. Infatti, l'evento vedrà la partecipazione di tantissimi ragazzi che saranno protagonisti di dibattiti e tavole rotonde, dove potranno portare le loro idee e proposte. Inoltre, ci stiamo preparando al congresso dello Yepp, i giovani del Partito Popolare Europeo.



C’è tanto lavoro da fare, ma la strada è quella giusta: il ritorno del presidente Berlusconi, unito agli ottimi risultati ottenuti alle elezioni amministrative ci hanno dato la carica giusta per essere ancora più determinati a raggiungere nuovi traguardi e ad affrontare al meglio le prossime sfide, a partire dalle elezioni europee.



Nicola Padula

Coordinatore Forza Italia Giovani Basilicata