天eder misurare dei giovani studenti lucani con un impattante fatto di cronaca, la strage dei migranti avvenuta alcuni mesi fa a poche centinaia di metri dalle coste di Cutro, in Calabria, con al centro temi cos tanto attuali, complessi e delicati quali l段mmigrazione, la morte, l誕ccoglienza, lo sradicamento, la diversit, l段dentit, ma anche la speranza, riempie tutti noi di grande orgoglio. Un orgoglio che viene dal livello di autenticit e sensibilit dei loro componimenti, dalle loro riflessioni attente e profonde, dalla capacit di analisi e commento. Qualit che sono state apprezzate a livello nazionale e che si sono tradotte per i nostri studenti nel riconoscimento di una menzione speciale, all段nterno di una vasta platea di partecipanti, 540 studenti provenienti da diverse regioni italiane. Cos il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, durante la cerimonia di premiazione di 摘pliBriamoci, il Concorso nazionale indetto da Ente Pro-Loco italiane in occasione della Giornata Mondiale Unesco del Libro e del Diritto d但utore. L段niziativa, giunta alla seconda edizione, ha visto la partecipazione entusiasta di due istituti scolastici lucani, l棚stituto comprensivo di Pisticci e l棚stituto comprensivo di Viggiano. 哲oi come Consiglio regionale - ha sottolineato Cicala - curiamo, attraverso la Struttura di Coordinamento Informazione, Comunicazione ed Eventi, un progetto di cittadinanza attiva con il preciso obiettivo di avvicinare i giovani al mondo delle istituzioni. Insieme a questo progetto, mi piace ricordare un段niziativa conclusasi da poco, 哲ext Generation, costruttori di futuro che ha celebrato il protagonismo dei giovani e la loro competenza. Giovani che si sono cimentati con argomenti importanti e, tra questi, il lavoro, l弛rientamento, e anche educazione al volontariato e alla solidariet, quell誕tteggiamento di prossimit, di profonda apertura che permette di avvicinarci all誕ltro, di predisporci all段ncontro e alla conoscenza. Grazie ai vostri lavori abbiamo l弛pportunit di riflettere su quanto sia importante investire sulla cultura dell段ncontro.



Per l段stituto 鏑eonardo De Lorenzo di Viggiano sono stati premiate le alunne Maria Giampietro e Giulia Tammaro, per l段stituto 撤adre Pio da Pietralcina di Pisticci, gli studenti Marigiusy Martino, Sofia Giordano, Rosamaria Agneta, Gabriele Baldari, Rocco Amarena, Mattia Druda, Mattia Quinto, Leny D但lessandro, Andrea Druda e Giovanni Spina. Ad accompagnare i ragazzi la dirigente scolastica dell棚stituto comprensivo di Pisticci, Maria Di Bello, e la professoressa Grazia Benedetto; la dirigente scolastica dell棚stituto comprensivo di Viggiano Serafina Rotondaro, e la docente Giuseppina Marsicano.



的l contenuto dei questi testi - hanno sottolineato i giovani premiati - pur nella loro semplicit, celano un lungo lavoro di approfondimento. Siamo partiti da un incipit di forte impatto: 舛he hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo, per riflettere sulla soluzione di queste problematiche senza alcuna retorica. Abbiamo esplorato tutte le possibilit per tentare di esprimere il nostro parere su quella che la possibile integrazione di cui si parlava nella traccia. Riteniamo che i fondamenti di una nuova integrazione possano essere reperiti solo nel pensiero cristiano che la possibilit di generare un nuovo Umanesimo. La soluzione pu essere solo il riconoscimento sulla bellezza di ogni elemento del creato da considerare come parte di una immensa famiglia che, pertanto, ha il diritto di essere a pieno titolo sulla terra con parit di diritti. Dalla voce dei ragazzi un forte convincimento: 轍uesti scritti rappresentano che la nostra scuola e tutte le scuole d棚talia se impiegate in maniera adeguata possono diventare fucine di nuove idee e di soluzioni concrete per il futuro.



Entrambe le dirigenti Maria Di Bello e Serafina Rotondaro, hanno evidenziato il modo con cui i ragazzi hanno affrontato il concorso, mettendo in atto un atteggiamento responsabile e di grande interesse per narrare il loro punto di vista. Le due dirigenti si sono soffermate su alcuni concetti emersi dai lavori dei ragazzi: l段nclusione, la socializzazione, le diverse culture da intendere non come problema ma come investimento, la fratellanza come energia per andare avanti, il pericolo dei pregiudizi, la speranza in un mondo migliore e pi accogliente. I ragazzi - hanno detto con orgoglio le Dirigenti scolastiche - hanno mostrato a loro stessi ma soprattutto a noi adulti che siamo figli di una stessa terra e che dobbiamo essere capaci di costruire ponti, nuove sinergie, e nuovi sentimenti di solidariet. E stato una bel momento di educazione civica.



All段niziativa hanno preso parte la consigliera regionale di Parit della Basilicata, Ivana Pipponzi e i consiglieri regionali Braia, Polese, Sileo, Giorgetti e Baldassarre. La consigliera Sileo nel prendere la parola si detta non sorpresa per il riconoscimento ottenuto dagli studenti lucani. 鄭scoltandoli ho avuto modo di apprezzare la profondit e l誕utenticit dei loro pensieri, la straordinaria capacit di analisi su argomenti non semplici da affrontare. Sono stata colpita dall誕ffermazione di un ragazzo quando ha detto: l置nicit di ogni essere umano trova linfa nella diversit. Mi ha impressionata l誕ttenzione riposta sul concetto di cultura, da considerare risorsa che diventa ricchezza. Vi abbiamo ascoltato con interesse, come stiamo facendo da tempo, aprendoci ai nuovi linguaggi da voi utilizzati e come dimostrano gli atti messi in piedi: la recente legge che istituisce la giornata regionale degli studenti.



Lo stesso entusiasmo quello colto nelle parole del consigliere Braia. 摘 stato suggestivo sentirvi. Sono stato colpito anche dall段ntensit del tono usato nel declamare i vostri componimenti, segno di grande partecipazione emotiva e dal grado di consapevolezza su temi tanto importanti. Consapevolezza che vi auguro resti cos per sempre e caratterizzi il vostro agire presente e futuro. Avete affrontato con grande rispetto il tema dell段mmigrazione, della tolleranza. Ricordiamo sempre a tutti noi che ci non riguarda soltanto l段mmigrato, spesso anche il nostro vicino di banco pu essere un diverso, un essere umano che ha diritto di essere rispettato per quello che . Teniamo a mente sempre che, pur essendo cittadini del mondo, un mondo di popoli in cammino, dobbiamo continuare a coltivare il sentimento di appartenenza alla nostra terra e, nel contempo, vivere la diversit come ricchezza.





La cerimonia, patrocinata dal Consiglio regionale della Basilicata, presieduta dal presidente dell但ssemblea consiliare, Carmine Cicala, e stata moderata dal presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps, Rocco Franciosa, che si soffermato sul tema individuato per questa edizione quello dei migranti e dell段nclusione sociale 田os da avvicinare i ragazzi alla lettura e a sensibilizzarli verso il rispetto dei diritti umani, l段mportanza dell置guaglianza e la libert di espressione. A seguire i saluti dell'assessore all'Istruzione del Comune di Pisticci, Alessandra Ruvo, dell誕ssessore alla Cultura, Enza Pugliese del Comune di Viggiano, della presidente club Unesco del Vulture, Rossella Centrone, e del Presidente Ente Pro Loco Italiane, Pasquale Ciurleo.



Visibilmente soddisfatto dell弾ntusiasmo dei giovani coinvolti e della presenza attenta dei rappresentanti istituzionali, Ciurleo ha detto rivolgendosi agli studenti: 鄭vete scritto una bella pagina di convinta e costruttiva partecipazione. Ci avete fatto meglio comprendere con le vostre parole, il vostro livello di conoscenza e la vostra genuinit cosa deve significare il termine integrazione. Noi come organizzatori, guardando la platea, possiamo dire di aver centrato l弛biettivo che ci eravamo posti. Siamo qui ad ascoltarvi con il dovuto interesse. Ci sono le Istituzioni, c定 il mondo della scuola e le Pro Loco, enti del terzo settore, pronti ad imparare da voi.



Ai premiati stata consegnata un attestato di partecipazione e un弛pera dell誕rtista pisticcese Maria Teresa Romeo, in arte OEMOR. L誕rtista ha consegnato ai ragazzi anche un campanello come strumento per risvegliare la curiosit che alberga nel cuore di ogni essere umano.