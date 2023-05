“L’acqua, l’ambiente inteso come diversa occasione di sviluppo, e le risorse naturali correlate al tema dell’energia, sono tre pilastri sui quali il Governo Bardi è impegnato a costruire solide prospettive di sviluppo”. Lo ha detto l'assessore all'Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, a Potenza, concludendo il convegno “Emergenza idrica” nell'ambito dell'evento di Agriworld. “Dal punto di vista della risorsa Idrica il territorio lucano gode del sistema di invasi a suo tempo realizzato dalla Cassa per il Mezzogiorno, che assicura oggi disponibilità capaci di superare i momenti di crisi. Una disponibilità che oggi è condivisa/gestita attraverso l’Accordo di Programma tra Puglia e Basilicata, con i territori regionali confinanti. La difesa del giusto equilibrio tra le necessità territoriali lucane e la solidarietà con le altre Regioni è uno degli assi strategici dell'azione politica che si sta portando avanti. Il recente protocollo d’intesa con l’Università – ha aggiunto Latronico - che promuove utilizzi diversi dell’utilizzo delle acque reflue anche per irrigazione è elemento di qualità e di conferma della grande attenzione posta sul tema della emergenza idrica da cui comunque la regione in assenza di una oculata gestione delle risorse del proprio territorio non sarebbe esente visto una richiesta di risorsa sempre crescente che deriva dall’impulso allo sviluppo territoriale che in parallelo rappresenta una delle principali azioni strategiche portate avanti (sviluppo agricoltura, industria etc)”. Per l'assessore regionale “ parlare di risorse idriche significa anche affrontare il tema della frammentazione delle competenze in materia riconducendo ogni separata interlocuzione ad una comune visione strategica. Questo il nuovo impegno che l’Assessorato e su impulso dell’assessorato la competente Direzione Generale per l’Ambiente, il Territorio e l’Energia stanno traducendo in azioni concrete. Da un lato si sta procedendo a passi decisi al riavvio del Tavolo dell’accordo di programma tra le Regioni Basilicata e Puglia, sopito per numerosi anni, sede nella quale è stabilito trovino definizione le questioni connesse al trasferimento di risorsa idrica interregionale tra le stesse non escluse quelle che hanno ad oggetto la quota delle compensazioni ambientali da erogarsi alla Regione Basilicata e le modalità di utilizzo di tali risorse per l’attuazione degli interventi tipologicamente individuati nell’accordo. Dall’altro l’istituzione del tavolo tecnico permanente 'Acqua' presso la Direzione per l’Ambiente il Territorio e l’Energia, che si propone di offrire presso la Regione un ambito di interlocuzione comune a tutti i soggetti che a livello regionale a diverso titolo intervengono sul tema delle risorse idriche, rappresenta un momento importante nel cammino verso la riconquista di una visione unitaria nella definizione di scenari e prospettive. Due azioni che, pur distinte per le tematiche affrontate e per la natura degli interlocutori, rimangono – ha concluso Latronico - intimamente connesse per materia rendendo ancora più evidente l’importanza di una unicità nell’approccio al tema delle Risorse Idriche a livello Regionale, soprattutto quando il contesto sia da collocarsi nel più ampio scenario sovra-regionale”.