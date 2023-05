“Agriworld 2023 è una straordinaria occasione per fare della Basilicata il centro dell’agricoltura italiana”. Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese di Italia Viva che oggi ha visitato gli spazi del Campus dell’Unibas di Macchia ... -->continua

Se fosse vero quanto riportato dal quotidiano “La Nuova del Sud”, qualcuno dovrebbe dare serie spiegazioni sul proprio operato. Stando a quanto riportato in un articolo di Grasso del 19 maggio 2023, l’ASM, con delibera 324 del giorno 11 maggio, avrebbe affidat... -->continua

“L’acqua, l’ambiente inteso come diversa occasione di sviluppo, e le risorse naturali correlate al tema dell’energia, sono tre pilastri sui quali il Governo Bardi è impegnato a costruire solide prospettive di sviluppo”. Lo ha detto l'assessore all'Ambiente ed ... -->continua