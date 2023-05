Una mostra sul cinema itinerante, una prospettiva nuova per i giovani lucani attraverso la multimedialità nel sistema degli audiovisivi, un raccordo culturale con gli autori lucani e loro dinamiche nei racconti delle storie di vita vissuta fuori dai confini regionali e infine lo scenario del Salone Internazionale del Libro.





La prima giornata a Torino del Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, è stata segnata da questi tre grandi primi appuntamenti ufficiali a partire dalla visita al Museo del Cinema ospitato nella Mole Antonelliana con l’incontro con la Vice Presidente della Fondazione museale, Giorgia Valle.



Un percorso nella storia del cinema italiano, nelle sue scenografie e nei nuovi multimedia che conducono a produzioni cinematografiche d’impatto.







“Da qui parte un percorso che immaginiamo di piena conoscenza del mondo cinematografico e dei suoi risvolti più sconosciuti che riteniamo si possano mettere in evidenza attraverso la realizzazione in Basilicata di una mostra itinerante e di una permanente - ha evidenziato Giordano trovando piena disponibilità nei dirigenti del Museo torinese - capace di valorizzare appieno anche l’utilizzo di alcuni nostri contenitori che sono attualmente dismessi. Vogliamo puntare su questa prospettiva di nuove istanze da far fruire ai nostri giovani anche in relazione a nuove forme di occupazione”.







Al Salone del Libro, nello stand realizzato per iniziativa di UPI Basilicata e delle due Province, poi, si è tenuta la prima conferenza ufficiale con la partecipazione della Presidente del Circolo dei Lettori che organizza il Salone, Elena Lowenthall invitata a portare il saluto agli eventi programmati in questi due impegnativi giorni di confronti letterari e culturali.



“Percorsi - ha ricordato poi Giordano - che valorizzano autori lucani, storie di lucani nel mondo, ragazzi che puntano al loro inserimento nella società uscendo da una pandemia devastante. A loro dedichiamo questa nostra presenza al Salone e gli eventi che trasferiremo in provincia di Potenza e di Matera per i quali saremo attivi protagonisti di confronti aperti sui temi che la letteratura italiana e i percorsi culturali hanno disegnato in questi giorni”.



A sostenere la tesi di un mondo fatto di confronti e di storie da raccontare e da conoscere attraverso i libri, la Consigliera di parità Simona Bonito, che ha collaborato alla realizzazione del programma di iniziative al Salone di Torino e gli interventi di Renato Cantore, giornalista scrittore che ha poi presentato il suo libro “Harlem, Italia” con le storie di Leonard Covello e Vito Marcantonio e Domenico Sammartino, Presidente della Fondazione Sinisgalli, di cui la Provincia è partner.



Da loro il messaggio di speranza per un territorio che cerca il suo riscatto e che con profondità assoluta immagina e costruisce relazioni e ponti verso il futuro.







“La mission di un Ente come il nostro che costruisce scuole sicure ed efficienti, che punta a salvaguardare il patrimonio infrastrutturale, che realizza progetti come quello di allenAmenti - ha concluso Giordano - deve essere questa. Pensiamo di essere sulla strada giusta”.