E’ stato sospeso il sit-in degli autisti Usca previsto per questa mattina davanti la sede della Asp Basilicata a Potenza. Nella giornata di ieri, infatti, il Direttore Generale F.F. Luigi D’Angola- appena appresa la notizia della “protesta”- ha immediatamente risposto ad una nota sindacale dichiarando la “disponibilità dell’Azienda Sanitaria ad incontrare questi lavoratori”. Incontro che è stato fissato per lunedì prossimo.

Riconoscendo quanto fatto da questi lavoratori, il Direttore ha dichiarato che “la Asp è aperta e disponibile a trovare tutte le soluzioni possibili e legittime ad un problema che riguarda personale esterno comunque utilizzato in un particolare periodo di emergenza come quello pandemico legato alla diffusione del Covid-19”. Va valutata attentamente la situazione per trovare tutte le più utili forme- ha aggiunto D’Angola- “affinchè si vada incontro alle esigenze degli autisti in questione, considerate però anche le residuali attività Covid che limitano l'attività di questi lavoratori a fronte dell’imminente riconversione delle Usca in Uca”.