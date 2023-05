Il quadro emerso dalle recenti elezioni amministrative in Basilicata dimostra che di fronte alla crisi dei partiti esistono ancora frontiere tutte da esplorare. Sono spazi che aspettano di essere battuti e riempiti con idee e programmi innovativi. Qualcuno sembra averlo compreso e scruta con attenzione nel crescente magma della disaffezione popolare che colpisce i soggetti politici d’antan, incapaci di arrestare il vuoto di consensi che si espande sotto i loro piedi.

Se in questa situazione tutti si sono dichiarati in qualche modo vincitori significa che insicurezza e incertezza hanno già preso il sopravvento sugli animi nonostante la sicumera manifestata pubblicamente.

Qualche laboratorio è già stato avviato nei territori e dai risultati ottenuti è probabile che l’esperimento possa essere proiettato nella corsa, che al momento è solo una rincorsa, verso il prossimo Governo Regionale.

L’esperienza più sintomatica viene certamente da Lavello dove si è registrata l’affermazione del neosindaco Antonio Carretta, spinto e sostenuto dall’Assessore alle Infrastrutture Donatella Merra, dominus della Lista “insieme più Forti” che ha guidato il cinquantaduenne avvocato sullo scranno più alto del Palazzo di Città con una coalizione di “trasversali intese”.

Occorre prestare molta attenzione a questa operazione che potrebbe scompaginare e riconfigurare la politica lucana nei mesi a venire. All’orizzonte sembra emergere un nuovo continente in attesa dei suoi scopritori. I partiti sono tutti in difficoltà per circostanze oggettive unite a perdita di credibilità ma se del domani non v’è più certezza non resta che imboccare i nuovi scenari oppure lasciarsi andare, per inerzia, a destini poco rassicuranti. Chi avrà il coraggio di allontanarsi dalla terra “malferma” per raccogliere e interpretare le correnti più profonde della realtà potrebbe invece moltiplicare le sue chance.

Non mancano fortunatamente i pionieri con la voglia di uscire dall’impasse e di lanciarsi nella scommessa. Questo è quello che si intravede nella diffusione delle liste civiche nei Comuni che mettono insieme culture e identità anche molto disparate. Non è semplice trovare il giusto dosaggio per trasformare la cointeressenza elettoralistica del momento in un saldo percorso condiviso con più nobili aspirazioni. Tuttavia, è indubitabile che qualche progetto serio di aggregazione di forze e istanze fuori dai consueti schemi sia affiorato nell’ultima contesa delle amministrative. Come a Lavello. La partita è appena incominciata eppur qualcosa già si muove e punta sul Capoluogo.