Nella recente tornata amministrativa il PD ha avuto una buona affermazione. A Lagonegro, Pignola, Tricarico, Ripacandida, Genzano, Forenza Atella abbiamo eletto nostri sindaci e tanti consiglieri comunali, abbiamo eletto anche dove saremo opposizione diversi consiglieri comunali. Certo non sono mancate sconfitte anche di un certo rilievo su cui è bene riflettere per come sono maturate e per capire che siamo in una fase nuova in cui non ci sono rendite di posizione da difendere ma è necessario confrontarsi ed aprirsi alle energie dei territori.

Sicuramente prendiamo atto di uno stato confusionale di una compagine di destra divisa e conflittuale dove vincono sindaci di destra guidano civiche senza una chiara connotazione.

E’ un termometro dello stato febbrile, perenne, di questa maggioranza.

Ma queste elezioni amministrative hanno offerto anche altri spunti di riflessione. Innanzitutto che è tempo di un ritorno alla funzione dei partiti e che il civismo che si maschera a volte con operazioni trasformistiche rappresenta una pericolosa eterogenesi dei fini che allontana i cittadini dalla partecipazione alla vita pubblica.

Noi siamo impegnati per rafforzare il PD, per farne perno di una alternativa a questa destra in vista delle prossime elezioni regionali che si terranno il prossimo anno e del rinnovo che interesserà il consiglio comunale della città capoluogo. A tal proposito vorrei ringraziare Carmine Lombardi per il lavoro svolto, e, nel prendere atto delle sue dimissioni, per motivi personali, ci attiveremo subito per fare in modo che il pd della città abbia una guida pronta ad affrontare le prossime, imminenti, sfide.

Non c’è tempo da perdere. Agli elettori di centrosinistra noi dobbiamo offrire una proposta politica forte, riconoscibile, credibile e anche rinnovata. Solo così possiamo cercare di costruire convergenze e alleanze, partendo da noi, dalla nostra identità, dal nostro radicamento.

E’ un processo complesso, sicuramente non semplice, ma il nostro impegno deve andare tutto in questa direzione. Un impegno quotidiano fatto di fatica ma in grado di far risintonizzare il nostro partito sulle frequenze della società di Basilicata cercando di coinvolgere energie nuove, competenze e passioni che purtroppo nel tempo abbiamo smarrito anche per nostra responsabilità.

Il Pd è in campo con passione forza e determinazione di donne e uomini che amano la Basilicata.



Il Segretario Regionale

Giovanni Lettieri