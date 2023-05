Faenza, Cesena, Forlì sommerse da acqua e fango. Emilia Romagna in ginocchio.

Con la comunità emiliano-romagnola abbiamo un grande legame. Abbiamo ricevuto aiuto e sostegno da quelle popolazioni quando siamo stati in difficoltà, penso al terremoto 80. Un rapporto contraddistinto da reciproca solidarietà e collaborazione, ritengo che la regione Basilicata debba farsi parte attiva anche in conferenza delle regioni per promuovere un’azione di sostegno a quelle comunità e a quei cittadini posti a dura prova in queste ore, a cui esprimiamo la nostra solidarietà. I miei complimenti ai sindaci e ai tanti consiglieri eletti e un grazie speciale a chi, nonostante non ce l’abbia fatta, ha dimostrato capacità e coraggio al servizio del partito e dei cittadini





Il Segretario Regionale

Giovanni Lettieri