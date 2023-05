"Il Pnrr prevede l'estensione dei servizi in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) al 10% della popolazione ultrasessantacinquenni entro il 2026, incremento organizzato in step successivi con cadenza annuale.



La Regione sta procedendo alla implementazione del percorso di accreditamento delle Strutture, oggetto di una prossima delibera, e proprio al fine di assicurare il target richiesto dal Pnrr, e incassare così l'importo previsto di euro 30.298.785, come previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 6989 del 13.10.2022, che ha sancito l'intesa sullo schema di decreto. Ad oggi non risulta persa alcuna parte di questi fondi, che saranno certamente utilizzati da Regione Basilicata per assicurare i servizi ADI alla popolazione lucana".



Lo afferma in una nota il vicepresidente della giunta regionale e assessore alla Salute, Francesco Fanelli.