Riceviamo e pubblichiamo una riflessione inviata all'indirizzo della nostra redazione dal dottor Gerardo Breglia, di Senise, relativa alla lettera che il sindaco Giuseppe Castronuovo ha inviato alla Regione Basilicata per scongiurare la soppressione del Distretto sanitario.

''Dove erano il Sindaco e la Giunta del comune di Senise fino alla data odierna ? Riesce strano che il primo cittadino venga a conoscenza di eventi già predefiniti da mesi solo oggi e che abbia deciso di rendere pubblica una delibera regionale di cui erano a conoscenza anche i ragazzini della scuola dell'obbligo. Mesi orsono in un convegno organizzato da associazioni cattoliche nella ex sala consiliare in cui erano presenti ,fra altri ,anche personaggi del sistema sanitario regionale a precisa richiesta se fosse a conoscenza della soppressione del Distretto rispose che il comune di Senise, nella persona del sindaco pro-tempore, non era stato interpellato da nessuno della Regione Basilicata , per dire che accettavamo, sic et sempliciter , qualsiasi decisione che fosse stata presa a nostra insaputa. Adesso che i buoi sono scappati dalla stalla ci accorgiamo che avevamo lasciato le porte aperte. Non servono le azioni di forza che vorrà predisporre, avendone le capacità per altro, ma serviva una attenzione e una vigilanza sui problemi reali che una simile scelta avrebbe condizionato. Serviva una azione di squadra, un coinvolgimento delle figure professionali presenti sul territorio, dei servizi sociali, dei sindacati di categoria e non, degli studenti delle scuole superiori e di tutte le forze produttive del territorio Senise-Val Sarmento e non una attesa sterile e un arroccamento su posizioni predefinite e testarde dell'attuale e insipiente giunta: bisognava rendere partecipe la popolazione i cui bisogni devono essere attesi come in qualsiasi società civile. Gli amministratori di una collettività sono lì non per lascito testamentario ma perché, bene o male, sono stati delegati dai cittadini e allora perché non si é chiesto l'appoggio di costoro ? Ai posteri l'ardua sentenza. Ora, con tali decisioni, chi era discriminato sul territorio lo sarà ancor di più e non vorrei essere nei panni di coloro che malediranno di essere nati nei nostri paesi, da soggetti inermi e mal governati''.