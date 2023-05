Si sono riuniti ieri, lunedì 15 maggio 2023, presso la sala Basento della Presidenza del Consiglio regionale di Basilicata, alle ore 10, l'Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata di stampo mafioso e alle ore 15, l’Osservatorio regionale per la valorizzazione di beni ed aziende sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata istituiti, il primo, ex articolo 3 della legge regionale 6 ottobre 2021, n. 42, il secondo ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 6 ottobre 2021, n.41.



Alla riunione dell’Osservatorio sulla legalità e la criminalità di stampo mafioso, hanno partecipato il Presidente del consiglio regionale di Basilicata, Carmine Cicala, il vice Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata, Mario Polese, Rocco Martorano funzionario dell’Ufficio Autonomie Locali e Sicurezza Integrata, Gerardo Ceruzzi direttore dell’Anci Basilicata, in rappresentanza di Marianna Iovanni Sindaco di Venosa, Marianna Tamburrino, referente Libera Basilicata, Emanuele Corleto rappresentante regionale delle associazioni confederate designato dalla Cislfp Basilicata e Michele Rolli, funzionario del Consiglio regionale.



Nel suddetto incontro si è discusso dell’iniziativa programmata in occasione della riunione del Consiglio regionale del 22 maggio 2023, organizzata dal Consiglio Regionale di Basilicata in collaborazione con l’Associazione Libera-Basilicata, dedicata al ricordo dei caduti della Strage di Capaci del 23 maggio 1992.

Nel corso della riunione, inoltre, alcuni componenti dell’Osservatorio hanno posto l’attenzione su temi specifici come agromafie e caporalato, segnalando, inoltre, la centralità dei rapporti tra Osservatorio e Università in riferimento alla ricerca, alla formazione e alla organizzazione di seminari sulle tematiche della legalità.



“I temi della discussione nella riunione odierna dall’Osservatorio – ha detto il Presidente Carmine Cicala - tracciano le linee guida dell’azione dell’Osservatorio e individuano un vero e proprio metodo di lavoro che lo stesso adotterà per perseguire gli scopi previsti dalla legge istitutiva”.



All’incontro dell’Osservatorio regionale per la valorizzazione e il Riutilizzo di Beni ed Aziende Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata hanno partecipato il Presidente del Consiglio regionale di Basilicata, Carmine Cicala, Rocco Martorano funzionario dell’Ufficio Autonomie Locali e Sicurezza Integrata, Arnaldo Villamaina rappresentante dell’organizzazione sindacale Cisl Basilicata, il Direttore Generale del Consiglio Regionale Domenico Tripaldi e Michele Rolli, funzionario del Consiglio regionale.



Nel corso della riunione il Presidente Cicala ha discusso, insieme ai componenti dell’Osservatorio, dell’elaborazione del Piano Strategico, dei dati inviati dall’Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati e delle possibili iniziative da intraprendere relativamente all’utilizzo dei fondi che la legge regionale 41/2021 e il PON legalità mettono a disposizione per “rifunzionalizzare” i beni sequestrati e confiscati alla criminalità, allo scopo di destinarli ad usi sociali.