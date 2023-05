Anche quest’anno il Consiglio regionale della Basilicata è presente con un proprio stand (Padiglione Oval – stand W54/X53), al 35° Salone Internazionale del Libro di Torino. Una cinque giorni, dal 18 al 22 maggio, che vedrà momenti di incontro, scambio e confronto tra i vari attori della filiera del libro per favorire e stimolare momenti di riflessione culturale. Oltre alla presentazione di libri ci saranno quattro incontri, il primo istituzionale, organizzato dal Consiglio regionale della Basilicata “Dalla Meraviglia i Saperi”, due dalla Fondazione Sinisgalli sull’articolato mondo del poeta-ingegnere di Montemurro ed uno dal Comune di Policoro sulla candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2026 della “Magna Grecia Lucana”.



Sette le Case editrici lucane ospitate dalla massima Assise regionale per presentare le proprie produzioni letterarie. Si tratta di Altrimedia Edizioni, E.Co. Editrice, Edigrafema, Edizioni Giannatelli, Edizioni Magister, Le Penseur Edizioni e Photo Travel Editions.



Venerdì 19 maggio, alle ore 11:00, sarà presentato il libro “Aspettando Bandusia. L’antica Banzi da Seneca all’Unità d’Italia” di Canio Franculli - E.co. Editrice. Ne parleranno Nicoletta Altomonte, Giampiero Calia e Gabriele Perretta. Nel pomeriggio, alle ore 16:00, toccherà alla Casa editrice Le Penseur Edizioni far conoscere la pubblicazione di Dino Lopardo, “Ion”. L’autore ne discuterà con Giovanni Viggiano.



Sabato 20 maggio, alle ore 11:00, l’evento “Dalla Meraviglia i Saperi”, a cura del Consiglio regionale della Basilicata. Dopo i saluti di Domenico Tripaldi, Dirigente Generale del Consiglio regionale della Basilicata, previsti gli interventi di Luca Caricato, Valeria Iannuzzi, Mario Pennacchio, Nino Tricarico e Nicoletta Altomonte. Concluderà i lavori Carmine Cicala, Presidente del Consiglio regionale della Basilicata. Durante il confronto a più voci saranno proiettati i video “La bellezza delle parole”, a cura dell’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Basilicata e “La meraviglia nelle tradizioni”, a cura di Isabella Urbano.



Il pomeriggio sarà dedicato alla presentazione di tre pubblicazioni. Alle ore 14:30 il “Labirinto di Leonardo Sinisgalli” di Biagio Russo – Fondazione Leonardo Sinisgalli. Nicoletta Altomonte, Caterina Arcangelo, Luigi Beneduci, Filippo La Porta, Biagio Russo e Mimmo Sammartino si confronteranno sul tema. Alle ore 16:30 sarà presentato il volume “Lucanità saracena tra poesia e fotografia” di Prospero Antonio Cascini e Prospero Valerio Cascini. Saranno presenti gli autori e l’editore Salvatore Monetti. Alle ore 18:00, Altrimedia Edizioni farà conoscere ai lettori “Ninna Nanna Ninna oh questa mamma a chi la do. Dove vanno a finire i pensieri di una mamma nel suo correre quotidiano?” di Chiara Gambino e “Mai più indifesa” di Chiara Gambino e Giampaolo Salvatore. Previsti gli interventi di Manuela Appendino, Chiara Gambino e Sabina Natali.



Domenica 21 maggio, alle ore 11:00, Luigi Beneduci, Mario Greco, Pierluigi Maulella Barrese, Marco Percoco, Biagio Russo e Mimmo Sammartino si confronteranno su “Civiltà delle macchine ieri e oggi. Da Leonardo Sinisgalli, la sfida per un nuovo umanesimo digitale nel settantesimo anniversario della rivista Civiltà delle Macchine - Fondazione Leonardo Sinisgalli”.



Il pomeriggio, sarà dedicato al firmacopie. Alle 17:00 “Cinque anime” di Francesco Leo - Altrimedia Edizioni e alle 18:00 “Il sottile equilibrio della ragione” di Alessandro Baradel - Altrimedia Edizioni.



Lunedì, 22 maggio, alle ore 11:00, a cura del Comune di Policoro si svolgerà la presentazione della Candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2026 della “Magna Grecia Lucana” (Comuni di Bernalda, Nova Siri, Pisticci, Rotondella e Scanzano Jonico). Previsti gli interventi dei rappresentanti istituzionali dei comuni coinvolti.