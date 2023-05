Nonostante l’ennesima sollecitazione formulata dalla FIALS, attraverso la Segretaria regionale Luciana Bellitti, al Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi in merito alla necessità di provvedere con urgenza alla nomina dei Direttori Generali dell’Azienda Sanitaria di Potenza e del CROB di Rionero, nessuna comunicazione è pervenuta ad oggi dalla Regione al riguardo.



Sui cittadini, quali utenti del Servizio Sanitario Regionale, e sui lavoratori del comparto Sanità ricadono, pertanto, le conseguenze di un pervicace immobilismo che non può non leggersi come sostanziale indifferenza rispetto ai bisogni ed ai diritti fondamentali di cittadini e lavoratori.



Le criticità che gravano sul Sistema Sanitario Regionale, in termini organizzativi e gestionali, sono molteplici e croniche e neanche a fronte dell’impellente necessità di dare attuazione al P.N.R.R., per le azioni riconducibili all’ambito sanitario, la Regione riesce a dare risposte concrete e idonee ad assicurare un valido sistema di governance.



Il Presidente Bardi e l’assessore Fanelli rendano conto ai cittadini delle ragioni di questo straordinario ritardo sulle nomine dei vertici di due aziende di riferimento per la Regione e si assumano la responsabilità politica delle ricadute in termini di disservizi e di deficit strutturali della sanità lucana.



Considerata la gravità dell’attuale situazione, la Fials e la Confsal Basilicata hanno indetto una manifestazione di protesta per il giorno 23 maggio prossimo che si terrà dalle ore 10.00 alle 14.00 davanti alla sede della Regione, con l’obiettivo di ottenere finalmente lo sblocco delle nomine dei vertici aziendali, indispensabile punto di partenza per la ripresa delle attività dell’ASP e del CROB, secondo una logica di programmazione di lungo periodo e per il perseguimento di obiettivi strategici finalizzati ad una gestione virtuosa del Servizio Sanitario Regionale.







Il Segretario regionale CONFSAL



Gerardo De Grazia

La Segretaria Regionale FIALS Luciana Bellitti