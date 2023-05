Ancora soddisfazione dell'assessore regionale allo Sviluppo economico, formazione e servizi alla comunità Alessandro Galella. “Le previsioni economiche, precisa in una nota diffusa poche ore fa, ci dicono che la Basilicata, con un +0,71 del proprio Prodotto interno lordo, è tra le regioni che nel 2023 faranno la propria parte, in modo determinante, per la crescita economica e il rilancio del Paese. E ci lascia ben sperare per il futuro. Nella tabella elaborata nei giorni scorsi dalla CGIA di Mestre - precisa il titolare dell’assessorato allo Sviluppo economico - la nostra regione occupa la settimana posizione, sopra la media nazionale, dal momento che le prime sono ad appannaggio delle locomotive Veneto (+0,82), Friuli-Venezia Giulia (+0,82), Lombardia (+0,81), Emilia-Romagna (+0,79) e Trentino-Alto Adige (+0,77). Un ruolo, quello della nostra Basilicata, ci tiene ad evidenziare, che risulta ancora più importante se si tiene conto che le stime fotografano il Mezzogiorno con un incremento del PIL pari a 0,64, superiore a quello delle regioni del Centro Italia che si attesta a +0,53”. Ossigeno puro, per certi versi, che lascia ben sperare, anche se ancora tanto bisogna fare. Il quadro nazionale e soprattutto quello internazionale è disseminato di rischi e incertezze. La guerra in Ucraina, il costo dell’energia, alcuni sistemi bancari con il fiatone, i mutui sempre più su, legati all’inflazione che rialza la testa e al conseguente ritocco dei tassi delle banche centrali, non fanno fare salti di gioia, ma forse proprio per questo, le notizie degli ultimi giorni vanno registrate con soddisfazione, perché, seppure in un quadro a tinte non proprio brillanti, la Regione mostra segnali di vitalità. Una notizia questa della CGIA di Mestre che si va ad aggiungere, dunque, a quella dello scorso mese sull’occupazione rilevata dall'indagine Excelsior. Dati, numeri, che fanno intravedere spiragli e dinamicità. l’Assessore, il mese scorso, parlava di “giusta direzione e di risultati incoraggianti, mentre ci si misura – precisava - con il cambiamento del paradigma del mercato del lavoro e della formazione, strumento principe di politica attiva per l'occupazione. Formazione da non lasciare al caso, ma mirata al fabbisogno delle imprese, uscendo dalla logica dell'offerta dei formatori. Le politiche attive del lavoro – sottolineava ancora l’Assessore- sono la vera soluzione per sottrarsi dalle logiche di politica assistenziale”. Un modo per garantire una serie di opportunità, e allo stesso tempo cercare di creare platee di persone qualificate pronte ad accettare nuove prospettive lavorative.



Vincenzo Diego