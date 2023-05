Sinergia e programmazione tra le associazioni locali ed il Comune di Tricarico per la segnalazione di beni immateriali sul portale “Patrimonio intangibile della Regione Basilicata”.



Sono ben 27 i beni segnalati, il numero più alto di segnalazioni pervenute: progetti che spaziano dalla valorizzazione delle tradizioni alla storia medioevale passando dalla pittura, la fotografia e la poesia.



Grande soddisfazione da parte del presidente della Pro Loco Tricarico APS e dell'associazione PLANAR APS che hanno supportato i soci nella scrittura e nel lavoro in collaborazione con gli uffici comunali per il traguardo raggiunto.



Nella prima fase di lavoro sono stati aggiornati e confermati i progetti presenti in piattaforma, nella seconda fase sono stati inseriti i nuovi progetti che nel corso degli anni le organizzazioni locali hanno ritenuto meritevoli di valorizzazione.



Un sentito ringraziamento da parte delle associazioni ai funzionari del Comune di Tricarico Piscinnè, Tolve e Gaetano per la preziosa disponibilità e alla Commissaria Straordinaria Dott.ssa Emilia Felicita Capolongo per la fiducia e la continua collaborazione in quest’ultimo e intenso anno di lavoro.



La futura amministrazione potrà contare su numerosi progetti già cantierabili e sul proficuo lavoro di progettazione da parte delle organizzazioni di volontariato da sempre impegnate a gestire manifestazioni anche molto impegnative come il prossimo Raduno Delle Maschere Antropologiche in programma per il 2 e 3 giugno 2023 a Tricarico.



Francesco Santangelo (Pro Loco Tricarico APS)



Giuseppe Fedele (Planar APS)