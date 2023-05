Alla presenza del sindaco, Piero Marrese, dei direttori generali del Dipartimento Attività Produttive della Regione Basilicata, Canio Sabia, e dell’Arlab, Francesco Paolo Di Ginosa, e delle autorità civili e militari locali, è stato inaugurato stamane lo sportello decentrato di Montalbano Jonico del Centro per l’Impiego di Policoro, che torna così ad offrire servizi ai cittadini dopo circa otto anni di chiusura.



“Questo è un obiettivo concreto che siamo riusciti a centrare – ha dichiarato Marrese - grazie al nostro impegno senza sosta in favore della comunità. Il servizio porterà benefici non solo ai cittadini del nostro centro ma anche a quelli dei comuni limitrofi, che avranno così la possibilità di fruire delle opportunità che la rete dei Centri per l’Impiego mette a disposizione.



Sappiamo bene che il lavoro rappresenta una tappa fondamentale, soprattutto per i giovani che sono impegnati a tracciare il proprio futuro. Proprio per perseguire questo obiettivo ci siamo battuti per la riattivazione del servizio con il quale cittadini e imprese potranno ottenere risposte alle esigenze di efficienza e prossimità. Con questa riattivazione Montalbano Jonico torna ad essere centrale nell’erogazione dei servizi. Ringrazio la Regione Basilicata e, in particolare, l’assessore Alessandro Galella, così come l’Arlab per aver accolto le nostre pressanti richieste”.



Di “sede strategica anche per i comuni dell’entroterra e punto di partenza di una strategia più ampia messa in campo dalla Regione Basilicata” hanno parlato sia Sabia che Di Ginosa, citando “il progetto GOL e le numerose recenti assunzioni che vanno nella direzione del potenziamento dei Centri per l’Impiego”.



Lo sportello sarà attivo il martedì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00, il mercoledì e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00.



Contatti: 0835 593831 oppure cpi.policoro@lab.regione.basilicata.it e cpi.policoro@pec.lab.regione.basilicata.it