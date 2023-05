Le imminenti elezioni comunali nei centri lucani costituiscono un punto di svolta per le comunità lucane interessate al voto. Tra queste c'è sicuramente Tricarico che vive un periodo di splendore grazie alle celebrazioni in onore di Rocco Scotellaro e dei cento anni dalla nascita del poeta contadino. Il voto nel centro collinare materano diventa uno spartiacque molto importante per il futuro del comune arabo-normanno. In questa direzione nel corso degli ultimi giorni si è mosso il lavoro del Centro Democratico di Basilicata e del Segretario Cittadino di Tricarico, Francesco Menonna. Tanti i contatti avviati dal responsabile del partito che in Basilicata fa capo al segretario regionale Sonia Topazio. Proprio in virtù dell'apparentamento del Centro Democratico con le due liste, quella di Paolo Paradiso e Pancrazio Locuoco, il segretario cittadino di Tricarico ha inteso fare il punto della situazione: "Abbiamo condiviso una linea unitaria con il candidato Pancrazio Locuoco. Con il candidato a sindaco della lista Alternativa in Comune. Abbiamo condiviso tutte le linee programmatiche che potrebbero fare di Tricarico un centro di ampio respiro per la collina materana. In primis quelle legate al problema dello spopolamento, che segna ancora un deciso passo indietro. Con Locuoco il confronto è stato franco e di grande respiro. Con il candidato c'è stata piena identità di vedute sulle cose da fare per l'amministrazione di Tricarico. I candidati sono sicuramente in grado di svolgere le proprie funzioni all'interno della prossima amministrazione comunale cittadina. La questione relativa alla presentazione della lista non dovrebbe condizionare più di tanto la campagna elettorale e ovviamente il risultato finale. La spinta del centro moderato per una lista di ampio respiro civico sarà a supporto dell'azione politica di Locuoco e della sua campagna elettorale".