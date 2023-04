Lo scorso 29 aprile, presso la Sede della Presidenza ALAD Fand di Basilicata in Potenza, si è tenuta l'Assemblea dei soci per l'approvazione dei Bilanci Consuntivo 2022 e Preventivo 2023; gli stessi sono stati approvati all'unanimità, previa illustrazione delle Entrate e delle Uscite a cura del Tesoriere. Nella sua relazione introduttiva, il Presidente dell'Associazione ANTONIO PAPALEO ha evidenziato l'attività svolta nel corso dell'anno che, nonostante il fermo imposto dal lungo periodo di stasi dovuto alla Pandemia da Covid, ha dato slancio e motivazione all'attività di volontariato, specie nelle aree più interne del territorio, laddove si è fortemente avvertita la rilevante carenza di attenzione verso l'assistenza e la cura delle persone residenti, specie se anziane e fragili.

Un anno che ha visto impegnata l’associazione vuoi verso le Istituzioni Regionali per poter migliorare la condizione delle Persone con Diabete, specie se insulino dipendenti, attraverso la regolare fruizione dei presidi innovativi, per i quali si è ancora in attesa dell'espletamento delle Gare; vuoi verso la definizione della nuova normativa sottesa alla Riforma del Terzo Settore e l'approdo al nuovo registro delle Associazioni di Volontariato, il cosidetto RUNTS, che solo recentemente ci è stato comunicato essere finalmente avvenuto da parte dei competenti Uffici della Regione; di contro, si è finalmente sbloccata la forzata stasi della Commissione Regionale Diabete, attraverso la quale si è riusciti ad includere fra i LEA anche la visita gratuita dello psicologo; ma resta tanto da fare specie in previsione del più volte annunciato Piano Sanitario Regionale, attraverso cui riuscire ad implementare la Legge Regionale 9/2010 per avere finalmente quella necessaria Rete Regionale Diabete , oggi necessaria in previsione degli Ospedali e delle Case di Comunità; così come si è cominciato a discutere circa un diverso criterio di assistenza e cura in un Territorio, specie con in utilizzo intelligente e mirato della Telemedicina, in modo da poter attenzionare quella vasta pletora di malati cronici, spesso abbandonati a se stessi. Da evidenziare l'evento più importante effettuatosi nel corso dell'anno appena trascorso, rappresentato dal Tour “ Diabete coast to coast” che ha toccato ben 16 tappe , partendo da Maratea sul Tirreno e giungere a Metaponto sullo Jonio; a cui vanno ad aggiungersi le iniziative di coinvolgimento del CSV, gli incontri promossi dall'Associazione Tre Valli Lagonegrese o quelle relative a “Cuore e Diabete” svolte direttamente dall'ALAD e a volte anche di concerto con l’associazione “Amici del Cuore”.