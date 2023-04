“L’ampia partecipazione ieri a Potenza e a Matera alle manifestazioni di Forza Italia, intorno alla Ministra e coordinatrice regionale del partito Elisabetta Casellati, è un buon segnale dell’entusiasmo che la Ministra ha contribuito a risvegliare tra il popolo di Forza Italia con l’obiettivo prioritario di accelerare la riorganizzazione e il rilancio del partito a livello regionale e locale”. Ad affermarlo è Francesco Cupparo già assessore regionale che ha partecipato ieri a Matera all’incontro politico-elettorale. “Con la sua presenza in Basilicata la Casellati – aggiunge – non solo tiene fede all’impegno con gli elettori lucani che l’hanno votata ma nella nuova responsabilità di guida del partito ha avviato una nuova importante fase caratterizzata dall’inclusione e dall’unità dei gruppi dirigenti di Fi ad ogni livello territoriale. Sono queste le condizioni più favorevoli per favorire, a partire da questa tornata di consultazione elettorale amministrativa, la ripresa dell’attività politica tra le nostre comunità e rafforzare il ruolo di rappresentanza sempre più decisivo all’interno della coalizione di centro destra. Gli annunci del nuovo assessore alle Politiche Agricole e di riaprire i circoli di Forza Italia a quanti sono disponibili all’impegno vanno in questa direzione. Anche se questo test elettorale è molto limitato per numero di Comuni e di elettori interessati – continua Cupparo – sono certo che arriveranno i primi risultati di questo intenso lavoro da portare avanti tutti insieme in vista degli appuntamenti futuri più impegnativi tra i quali le elezioni regionali ed europee. L’Italia e la Basilicata hanno bisogno di una Forza Italia più forte quale punto di riferimento dei moderati, cattolici, riformatori e liberali”.