Via libera in quarta Commissione consiliare permanente (Politica sociale), presieduta da Dina Sileo (Gruppo Misto), alla proposta di legge che detta modifiche alla legge regionale 26/2004 (Nuove norme in materia di sport), di iniziativa del consigliere Piergiorgio Quarto (FdI). La proposta di legge ha ottenuto il voto favorevole dei consiglieri Sileo, Quarto, Leone, Bellettieri e Giorgetti; si sono astenuti i consiglieri Perrino, Cifarelli e Polese.

“La proposta di legge - ha spiegato il consigliere Quarto - attua una manutenzione normativa della legge 26 del 2004. Nel quadro generale degli attori del mondo sportivo, si è ritenuto necessario integrare la società Sport e salute Spa e si è inteso prevedere nelle attività sportive sia quelle collettive che individuali. Al fine poi di un aggiornamento della legge si sono abrogati gli articoli 20 (Centro Regionale di Promozione ed Orientamento allo Sport) e 21 (Registro regionale dei sodalizi sportivi), in quanto trattasi di previsioni non attuali”.

In precedenza, l’organismo consiliare ha proseguito nell’esame della proposta di legge, d’iniziativa della consigliera Sileo, che detta modifiche alla legge regionale n.7/89 (Erogazione di provvidenze in favore degli enti di tutela ed assistenza agli invalidi). Questa mattina sono stati ascoltati i rappresentanti dell’Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS), Vito Mitro e dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG), Rocco Galante. Da parte di entrambi i rappresentanti delle associazioni il plauso per la proposta di modifica di “una legge obsoleta che necessita di una revisione sollecitata da più parti”. Mitro oltre ad esprimere la condivisione del criterio individuato per la ripartizione del contributo (40 % legato al numero degli iscritti all’associazione e 60 % all’attività rendicontata), ha chiesto che si tengano in considerazione anche le spese per il funzionamento delle associazioni. Richiesta condivisa anche da Galante il quale ha evidenziato una differenza di trattamento tra le associazioni: “Quelle a livello nazionale ricevono contributi anche da parte dello Stato mentre vi sono associazioni locali che ricevono solo contributi a livello regionale”. Chiesto pertanto una maggiore attenzione per queste ultime realtà associative.

La presidente Sileo, al termine dell’audizione, ha chiesto a Mitro e Galante una nota scritta con le eventuali proposte modificative alla pdl e ha rinviato alla prossima seduta della Commissione l’esame finale del progetto normativo che ha l’obiettivo di consentire una ripartizione dei fondi che segua una ratio più premiante per le associazioni che realizzano attività finalizzate alla tutela e all’assistenza degli invalidi.

Erano presenti ai lavori oltre alla presidente Sileo (Gm), i consiglieri Bellettieri (FI), Leone e Quarto (Fdi), Baldassarre (Gm), Perrino (M5s), Cifarelli (Pd), Polese (Iv-RE) e Giorgetti (Gm).