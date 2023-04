“Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano la nuova frontiera dell’efficienza energetica e dello sviluppo sostenibile, cui il Governo Meloni ha prestato particolare attenzione, destinando circa 2 miliardi per il loro sviluppo. Promuovere la costituzione e la diffusio... -->continua

L’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) esprime solidarietà e vicinanza a tutto il Partito Democratico di Basilicata per l’esecrabile atto vandalico compiuto da ignoti contro la sede regionale di Potenza sul cui ingresso è stata disegnata una croce... -->continua

Considerata la presenza di una significativa ed intensa schiuma bianca nelle acque del fiume Basento sia nei pressi di via del Gallitello che nei tratti fluviali del Parco Fluviale Basento. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini, la sopravvi... -->continua

«Il direttore generale dell’AOR San Carlo Giuseppe Spera, nel corso della riunione che si è tenuta in serata con le organizzazioni sindacali, ha comunicato ufficialmente che a breve firmerà la delibera per la stabilizzazione di tutto il personale precario Covi... -->continua